Спецпосланник Италии: Для борьбы с изменением климата требуется более 1 триллиона долларов

Для борьбы с изменением климата требуется более 1 триллиона долларов США.

Для борьбы с изменением климата требуется более 1 триллиона долларов США.

Об этом Report заявил специальный посланник правительства Италии по вопросам изменения климата Франческо Корваро.

Он сказал, что на конференции COP29, начавшей работу сегодня в Баку, будет обсуждаться размер средств для фонда климатического финансирования.

"Мы собрались на COP29 для обсуждения вопроса климатического финансирования. Председательство Азербайджана на конференции создало общее пространство для участия всех заинтересованных сторон в обсуждениях и достижения успешного результата", - сказал Корваро.

Представитель Италии сказал, что его страна открыта для конструктивного диалога по вопросам изменения климата.

"Мы с нетерпением ожидаем результатов по Новой коллективной количественной цели (NCQG) в сфере климатического финансирования. Эта цель представляет собой новый подход к финансированию климатических вопросов. Мы провели множество встреч как с развитыми, так и с развивающимися странами. Переговоры носят многогранный и сложный характер. Необходимо активно привлекать к этому вопросу частный сектор. Не следует полагать, что только государства смогут покрыть расходы, которые могут превысить 1 триллион долларов", - сказал он.

По словам спецпосланника, предстоящие десятилетия очень важны для изменения климата.

"В настоящее время ведутся переговоры о проблемах изменения климата. Трудно сказать что-то конкретное. Италия и Европейский Союз нацелены на повышение амбиций в этом направлении. COP - это всестороннее соглашение. Мы должны найти общий язык, сформировать общую идею", - добавил Корваро.