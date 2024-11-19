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Спецпосланник: ЕС сократил выбросы метана из отходов на 44%

Спецпосланник: ЕС сократил выбросы метана из отходов на 44% 13:00
COP29
19 ноября 2024 г. 13:27
Спецпосланник: ЕС сократил выбросы метана из отходов на 44%

Сокращение выбросов метана из органических отходов является приоритетом для Европейского Союза (ЕС).

Как сообщает Report, об этом сказал специальный представитель ЕС по климатической и экологической дипломатии Тони Агота на мероприятии "Сокращение метана из органических отходов для климатических действий" в рамках COP29.

"Применение законодательства об отходах в ЕС в период с 1990 по 2022 год привело к сокращению выбросов метана в секторе отходов примерно на 44% по сравнению с 1990 годом. Я считаю, что это показывает возможность достижения прогресса в этой области. ЕС отдает приоритет сначала предотвращению отходов, а затем их подготовке к повторному использованию, переработке и другим формам восстановления. ЕС рассматривает утилизацию только как крайнюю меру, это основа нашей цикличной экономики", - подчеркнул он.

По его словам, раздельный сбор органических отходов - это также возможность заработать деньги: "Мы можем оценить его как биогаз. Отходы, образующиеся при производстве биогаза, могут использоваться как удобрение. Это позволяет сократить использование химических веществ ископаемого происхождения".

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