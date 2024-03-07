Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) обещает стать мероприятием, отличающимся высокой степенью инклюзивности, активным участием гражданского общества, вниманием к мнению меньшинств и стимулированием инициатив

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) обещает стать мероприятием, отличающимся высокой степенью инклюзивности, активным участием гражданского общества, вниманием к мнению меньшинств и стимулированием инициатив молодежи.

Об этом в интервью Report заявил специальный посланник Италии по вопросам изменения климата, профессор Франческо Корваро.

По словам спецпосланника, конференция в Баку обещает быть не из легких, как это было на предыдущей, 28-ой COP в Дубае. Но знакомство с азербайджанской командой COP29 в Найроби позволяет надеяться на успешное достижение амбициозных целей.

"Став свидетелем решимости представителей назначенного Азербайджаном [правительством Азербайджана] оргкомитета по проведению СОР29, я верю, что мы можем стремиться к амбициозным результатам, основанным на достижениях COP28, и идти дальше. При этом всегда важно помнить, что устойчивое будущее может быть достигнуто только при наличии устойчивого настоящего в области охраны окружающей среды, социальных и экономических условий", - сказал он.

Ф. Корваро подчеркнул, что COP29, опираясь на достижения COP 28 и двигаясь к будущей COP30 в Бразилии, будет фокусироваться прежде всего на вопросах климатического финансирования.

"В течение некоторого времени велась дискуссия о необходимости реформирования климатического финансирования таким образом, чтобы при сохранении максимальной прозрачности оно становилось все более доступным для нуждающихся развивающихся стран. Сегодняшняя система слишком бюрократична и не соответствует сверхбыстрому миру вокруг нас. Необходимо немедленно реагировать на потребности тех, кто борется с климатическим кризисом (обеспечивать быстрый доступ к Фонду потерь и ущерба) или тех, кто стремится к устойчивому развитию своей экономики и зависит от доступа к климатическим фондам. Кроме того, необходимо решить важнейшие вопросы, связанные с изменением климата, такие как продовольственная безопасность, энергетический переход, участие гражданского общества и частного сектора, вовлечение молодежи, а также климатическая грамотность и образование", - добавил он.

Помимо мер по противодействию изменению климата, итальянский профессор отметил, что роль Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по климату заключается в повышении осведомленности и поддержке постоянного общественного внимания к климатической повестке.

"Роль COP заключается в повышении осведомленности и внимания общественности, и, как это было COP28 в Дубае, в определении путей по борьбе с изменением климата и минимизации негативных последствий на последующие годы. Что означает также, что требуются предусмотреть и меры по подготовке к противостоянию воздействию неблагоприятных и разрушительных погодных явлений, которые неизбежно обрушатся на нас в ближайшие годы", - пояснил он.

Корваро подчеркнул, что ключевая задача каждой COP - достижение общего решения для народов, проживающих в совершенно различных условиях, что крайне нелегко. "С этой точки зрения, результаты COP28 в Дубае следует рассматривать как значимое достижение, поскольку была впервые акцентирована необходимость постепенного отказа от использования ископаемого топлива", - сказал он.

По словам представителя Италии, необходимо как можно скорее принимать меры для предотвращения изменения климата, поскольку его воздействие на экономику стран увеличивается с каждым годом.

"В последнее время даже развитым странам, включая Италию, приходится сталкиваться с ущербом, причиняемым все более разрушительными явлениями, связанными с изменением климата. По данным Всемирной метеорологической организации, с 1970 года потери из-за природных катаклизмов увеличились в семь раз. Исследователи считают, что потери связаны и с глобальным потеплением, и с другими факторами, такими как рост населения, городская миграция. На получение точных данных сказалось и улучшение отчетности о стихийных бедствиях. Подсчеты говорят, что 185 экстремальных погодных явлений, вызванных климатическим кризисом в период с 2000 по 2019 год, обошлись миру в 2,8 трлн долларов", - заключил профессор.