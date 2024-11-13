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Советник спикера парламента: Сербия проведет EXPO-2027 c использованием зеленых технологий

Советник спикера парламента: Сербия проведет EXPO-2027 c использованием зеленых технологий Для Сербии очень важно, чтобы EXPO-2027, который пройдет в Белграде, проводилось с использованием зеленых технологий.
COP29
13 ноября 2024 г. 16:46
Советник спикера парламента: Сербия проведет EXPO-2027 c использованием зеленых технологий

Для Сербии очень важно, чтобы EXPO-2027, который пройдет в Белграде, проводилось с использованием зеленых технологий.

Об этом в интервью Report заявила советник председателя парламента Сербии Марта Арсовска Томовска.

"Для нас очень важно, что мы не только заявляем о том, что EXPO-2027 будет иметь "зеленую" повестку дня, но и хотим показать всему миру, что это действительно возможно на конкретных примерах", - сказала она.

По ее словам Сербия на "полях" COP29 в Баку провела первую презентацию, посвященную EXPO-2027 в контексте зеленого перехода.

Отметим, что посольство Сербии в Азербайджане провело презентацию на тему "От СОР29 до EXPO2027" в павильоне Азербайджана, которая затрагивала тему зеленого развития Сербии в контексте проведения глобальных мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке Parlament sədrinin müşaviri: Serbiya EXPO-2027-ni yaşıl texnologiyalardan istifadə edərək keçirəcək

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