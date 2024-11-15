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Советник министра Египта: Странам необходимо увеличить финансирование для энергетического перехода

Советник министра Египта: Странам необходимо увеличить финансирование для энергетического перехода 11:38
COP29
15 ноября 2024 г. 12:43
Советник министра Египта: Странам необходимо увеличить финансирование для энергетического перехода

Важнейшим итогом COP29 является определение новых коллективных финансовых целей.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра окружающей среды Египта Амр Абдель-Азиз на мероприятии в рамках COP29.

По его словам, страны должны иметь возможность получить финансирование для энергетического перехода, однако необходимо учитывать также политические условия: "Новоизбранный президент США может вновь выйти из Парижского соглашения по климату, в то время как ряд европейских стран, таких как США и Германия, играют важную роль в климатическом финансировании. Поэтому это не очень хороший период с точки зрения новых коллективных целей".

Советник министра также подчеркнул, что существует большая связь между энергетическим переходом и новыми коллективными целями:
"Необходимо учесть, что переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии негативно влияет на некоторые отрасли. А самым большим препятствием является нехватка средств. Переход требует большого объема инвестиций".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müşaviri: “Ölkələr enerji keçidini etmək üçün maliyyə əldə etməlidir”

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