Советник министра Египта: Странам необходимо увеличить финансирование для энергетического перехода

11:38

Важнейшим итогом COP29 является определение новых коллективных финансовых целей.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра окружающей среды Египта Амр Абдель-Азиз на мероприятии в рамках COP29.

По его словам, страны должны иметь возможность получить финансирование для энергетического перехода, однако необходимо учитывать также политические условия: "Новоизбранный президент США может вновь выйти из Парижского соглашения по климату, в то время как ряд европейских стран, таких как США и Германия, играют важную роль в климатическом финансировании. Поэтому это не очень хороший период с точки зрения новых коллективных целей".

Советник министра также подчеркнул, что существует большая связь между энергетическим переходом и новыми коллективными целями:

"Необходимо учесть, что переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии негативно влияет на некоторые отрасли. А самым большим препятствием является нехватка средств. Переход требует большого объема инвестиций".