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Southern Company: Для эффективного улавливания углекислого газа необходимы инновации

Southern Company: Для эффективного улавливания углекислого газа необходимы инновации Для эффективного улавливания углекислого газа из атмосферы необходимо регулирование.
COP29
16 ноября 2024 г. 16:38
Southern Company: Для эффективного улавливания углекислого газа необходимы инновации

Для эффективного улавливания углекислого газа из атмосферы необходимы регулирование и инновации.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент компании Southern Company Марк Берри на мероприятии "Улавливание углеродных выбросов: инновации для более чистого будущего" в рамках COP29.

"Технологические инновации играют ключевую роль в выполнении обязательств по достижению нулевых выбросов углерода. Именно различные технологические решения помогут нам достичь наших целей, и улавливание углекислого газа - одно из них", - подчеркнул Берри.

Он напомнил, что Southern Company запустила исследовательскую программу по улавливанию углеродных выбросов еще в 2006 году. "В целом, для улавливания выбросов углерода нужны технологии и место для его хранения", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке "Southern Company": Karbon emissiyalarının tutulması üçün tənzimləməyə ehtiyac var

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