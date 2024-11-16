Southern Company: Для эффективного улавливания углекислого газа необходимы инновации

Для эффективного улавливания углекислого газа из атмосферы необходимо регулирование.

Для эффективного улавливания углекислого газа из атмосферы необходимы регулирование и инновации.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент компании Southern Company Марк Берри на мероприятии "Улавливание углеродных выбросов: инновации для более чистого будущего" в рамках COP29.

"Технологические инновации играют ключевую роль в выполнении обязательств по достижению нулевых выбросов углерода. Именно различные технологические решения помогут нам достичь наших целей, и улавливание углекислого газа - одно из них", - подчеркнул Берри.

Он напомнил, что Southern Company запустила исследовательскую программу по улавливанию углеродных выбросов еще в 2006 году. "В целом, для улавливания выбросов углерода нужны технологии и место для его хранения", - отметил он.