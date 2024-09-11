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Сотрудники службы безопасности из различных штаб-квартир ООН приедут в Баку в связи с COP29

Сотрудники службы безопасности из различных штаб-квартир ООН приедут в Баку в связи с COP29 К деятельности по обеспечению безопасности на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года, будет привлечено более 100 сотрудников службы безопасности из различных штаб-квар
COP29
11 сентября 2024 г. 15:56
Сотрудники службы безопасности из различных штаб-квартир ООН приедут в Баку в связи с COP29

К деятельности по обеспечению безопасности на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года, будет привлечено более 100 сотрудников службы безопасности из различных штаб-квартир ООН, в том числе из Нью-Йорка, Женевы, Вены, Найроби.

Об этом в интервью Report заявил заместитель начальника Службы безопасности в штаб-квартире ООН Кевин О'Хэнлон.

По его словам, на конференции будут организованы разные зоны.

"Например, ООН будет в синей зоне, в ней за безопасность будет отвечать ООН. Сюда будет привлечено более 100 профессиональных сотрудников службы безопасности из различных штаб-квартир ООН, в том числе из Нью-Йорка, Женевы, Вены, Найроби, и мы обеспечим безопасность в синей зоне. В месте проведения мероприятия будет создана команда с сотрудниками правительственной службы безопасности, а также частными охранниками. В этой команде будет около тысячи человек", - сказал О'Хэнлон.

Он отметил также, что будет и зеленая зона: "Службы безопасности азербайджанской стороны будут отвечать за эту зону, а также за обеспечение безопасности в аэропорту и отелях. То есть безопасность организована в соответствии со всесторонним планом. Я буду, как уже сказал ранее, отвечать за синюю зону, которая является небольшой частью этого плана".

С полным текстом интервью можете ознакомиться по ссылке.

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