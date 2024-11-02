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Состоятся очередные мониторинги по управлению транспортом в связи с COP29

Состоятся очередные мониторинги по управлению транспортом в связи с COP29 С целью эффективной организации дорожного движения в преддверии конференции COP29 в Баку продолжаются мониторинги по управлению транспортом.
COP29
2 ноября 2024 г. 18:16
Состоятся очередные мониторинги по управлению транспортом в связи с COP29

С целью эффективной организации дорожного движения в преддверии конференции COP29 в Баку продолжаются мониторинги по управлению транспортом.

Об этом Report сообщили в азербайджанской операционной компании COP29.

По предоставленной ранее информации, мониторинг дорожного движения, который продлится с 11:00 до 14:00 3 ноября, будет проведен в целом в соответствии с транспортным планом и маршрутом мероприятия и охватит проспект Гейдара Алиева, дорогу Загульба, проспекты Нариманова, Хатаи, Тбилиси, Иншаатчылар и Нефтчиляр, а также улицы Теймура Эльчина, Ниязи, Юсифа Сафарова, Мехди Гусейна, Дениз кeнары, Зарифы Алиевой, Узеира Гаджибейли, Ковкаб Сафаралиевой, Бакиханова, а также частично улицу Истиглалият.

Водителей просят использовать альтернативные дороги и общественный транспорт с учетом ограничений, которые будут применяться к движению по указанным дорогам в этот период.

В ходе мониторинга, который проведут Азербайджанская операционная компания COP29, Министерство внутренних дел и Агентство наземного транспорта Азербайджана, будут протестированы маршруты и планы движения, запланированные в рамках конференции COP29.

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Версия на английском языке Briefing held on COP29 transport management plan
Версия на азербайджанском языке COP29-la bağlı nəqliyyatın idarə olunması üzrə növbəti monitorinqlər keçiriləcək

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