Состоялось первое заседание оргкомитета CОР29

22 января 2024 года состоялось первое заседание Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи

22 января состоялось первое заседание Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения.

Как сообщает Report, глава администрации президента Азербайджанской Республики, председатель оргкомитета Самир Нуриев отметил, что один из национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года определен как "Страна чистой окружающей среды и зеленого роста", что наша страна взяла на себя обязательство сократить к 2030 году количество парниковых газов на 35% по сравнению с базовым 1990 годом, а также, что освобожденные Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы и Нахчыванская Автономная Республика объявлены зоной "зеленой энергии".