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Состоялось первое в этом году совещание глав делегаций в рамках подготовки к COP29

Состоялось первое в этом году совещание глав делегаций в рамках подготовки к COP29 Председательство COP28 провела встречу с делегацией СОР29.
COP29
22 февраля 2024 г. 15:56
Состоялось первое в этом году совещание глав делегаций в рамках подготовки к COP29

Председательство COP28 провело первое в этом году совещание глав делегаций в рамках подготовки к COP29.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР28 в социальной сети "Х".

"Председательство COP28 совместно с COP29 провели первое в этом году совещание глав делегаций. Мы будем продолжать тесно сотрудничать со всеми сторонами в течение года, чтобы выполнить Консенсус ОАЭ и заложить основу для достижения высоких результатов на СОР29 в Баку", - говорится в публикации.

В этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29.

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Версия на английском языке Heads of delegations hold 1st meeting of year in preparation for COP29
Версия на азербайджанском языке COP29-a hazırlıq çərçivəsində nümayəndə heyətləri rəhbərlərinin görüşü keçirilib

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