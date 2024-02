Состоялось первое в этом году совещание глав делегаций в рамках подготовки к COP29

Председательство COP28 провело первое в этом году совещание глав делегаций в рамках подготовки к COP29.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР28 в социальной сети "Х".

"Председательство COP28 совместно с COP29 провели первое в этом году совещание глав делегаций. Мы будем продолжать тесно сотрудничать со всеми сторонами в течение года, чтобы выполнить Консенсус ОАЭ и заложить основу для достижения высоких результатов на СОР29 в Баку", - говорится в публикации.

В этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29.