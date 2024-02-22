Состоялось первое в этом году совещание глав делегаций в рамках подготовки к COP29

Председательство COP28 провело первое в этом году совещание глав делегаций в рамках подготовки к COP29.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР28 в социальной сети "Х".
"Председательство COP28 совместно с COP29 провели первое в этом году совещание глав делегаций. Мы будем продолжать тесно сотрудничать со всеми сторонами в течение года, чтобы выполнить Консенсус ОАЭ и заложить основу для достижения высоких результатов на СОР29 в Баку", - говорится в публикации.
В этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29.
The COP28 Presidency co-hosted this year's first Heads of Delegation meeting alongside the @COP29_AZ Incoming Presidency. We'll continue to work closely with all Parties throughout the year to implement the UAE Consensus and build the foundation for strong outcomes at COP29 in… pic.twitter.com/N108nVXZdf