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Состоялось открытие Волонтерского центра при Председательстве COP29

Состоялось открытие Волонтерского центра при Председательстве COP29 В целях эффективной организации работы с волонтерами в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября этого года, сегодня состоялась церемония открытия Волонтерского центра CO
COP29
2 июня 2024 г. 19:06
Состоялось открытие Волонтерского центра при Председательстве COP29

В целях эффективной организации работы с волонтерами в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября этого года, сегодня состоялась церемония открытия Волонтерского центра COP29.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент COP29 Мухтар Бабаев, председатель правления Операционной компании COP29, главный исполнительный директор по операциям Нармин Джарчалова, представители СМИ и другие гости.

В рамках церемонии гости понаблюдали за работой центра и ознакомились с созданными здесь условиями. Особо было подчеркнуто, что центр будет обеспечивать инклюзивную среду для эффективного повышения навыков волонтеров и продвижения культуры сотрудничества.

Было отмечено, что всего за один день для участия в программе обратились свыше 9 тыс. кандидатов, что является рекордным показателем по сравнению с тенденциями заявок на проводимые в стране мероприятия.

Выступая на мероприятии, Мухтар Бабаев пожелал участникам успехов в отборочных турах и отметил, что наша страна делает ставку на национальный человеческий капитал и молодых специалистов в рамках миссии COP29 и борьбы с климатическими вызовами.

Следует отметить, что волонтерская программа COP29 открыта для всех, кто хочет внести свой вклад в успешную организацию мероприятия. В целях реализации удобного и скоординированного процесса 29 мая была запущена онлайн-платформа volunteers.cop29.az. На сегодня для участия в программе обратились свыше 14 200 человек. Регистрация будет активна до 5 июня. В случае возникновения вопросов, касающихся регистрации, можно обратиться по телефону +994125352928.

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Версия на азербайджанском языке COP29 Sədrliyinin Könüllülər Mərkəzinin açılışı olub

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