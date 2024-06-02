Состоялось открытие Волонтерского центра при Председательстве COP29

В целях эффективной организации работы с волонтерами в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября этого года, сегодня состоялась церемония открытия Волонтерского центра COP29.
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В рамках церемонии гости понаблюдали за работой центра и ознакомились с созданными здесь условиями. Особо было подчеркнуто, что центр будет обеспечивать инклюзивную среду для эффективного повышения навыков волонтеров и продвижения культуры сотрудничества.
Было отмечено, что всего за один день для участия в программе обратились свыше 9 тыс. кандидатов, что является рекордным показателем по сравнению с тенденциями заявок на проводимые в стране мероприятия.
Выступая на мероприятии, Мухтар Бабаев пожелал участникам успехов в отборочных турах и отметил, что наша страна делает ставку на национальный человеческий капитал и молодых специалистов в рамках миссии COP29 и борьбы с климатическими вызовами.
Следует отметить, что волонтерская программа COP29 открыта для всех, кто хочет внести свой вклад в успешную организацию мероприятия. В целях реализации удобного и скоординированного процесса 29 мая была запущена онлайн-платформа