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Состоялось очередное гибридное собрание Коалиции НПО COP29

Состоялось очередное гибридное собрание Коалиции НПО COP29 4 октября 2024 года состоялось очередное гибридное собрание Коалиции НПО COP29, проведенное с использованием онлайн-платформы Zoom.
COP29
4 октября 2024 г. 21:35
Состоялось очередное гибридное собрание Коалиции НПО COP29

4 октября 2024 года состоялось очередное гибридное собрание Коалиции НПО COP29, проведенное с использованием онлайн-платформы Zoom.

Как сообщает Report, на встрече было объявлено, что ряды Коалиции расширяются с каждым днем, и в ее составе уже участвуют 335 НПО из 71 страны мира.

108 НПО, входящих в Коалицию, также являются членами Групп единомышленников (Constituency) со статусом Наблюдателя, присвоенным РКИК ООН (UNFCCC).

Во время гибридного собрания глобальные инициативы Азербайджана были высоко оценены представителями ведущих организаций гражданского общества мира. Коалиция НПО COP29 вновь призвала мировые государства присоединиться к Совместному Призыву к Перемирию во имя COP29, предложенному Азербайджаном.

На встрече были обсуждены возможности совместного сотрудничества в рамках COP29, уделено внимание вопросам экологии и гендера, а спикеры из стран Европы, Африки и Азии выступили с презентациями по обсуждаемым темам.

Отметим, что Азербайджан в Коалиции НПО COP29 представляет Национальный Форум НПО Азербайджана, который также выступил инициатором создания данной Коалиции.

Коалиция регулярно проводит гибридные встречи и координирует свою деятельность.

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Версия на азербайджанском языке Фото71 ölkədən 335 QHT COP29-da birgə addımları müzakirə edib  

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