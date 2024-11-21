Состоялось мероприятие по эффективному управлению пластиковыми отходами

В рамках COP29 прошли обсуждения на тему "Эффективное управление пластиковыми отходами для климатической устойчивости: понимание вызовов и изучение возможностей".

В рамках COP29 прошли обсуждения на тему "Эффективное управление пластиковыми отходами для климатической устойчивости: понимание вызовов и изучение возможностей".

Как сообщает Report, мероприятие, организованное Министерством экологии и природных ресурсов и представительством регионального экологического центра для Кавказа в Азербайджане, собрало официальных лиц различных государств, представителей международных организаций, местных и международных экспертов, работающих в сфере управления пластиковыми отходами и климатической устойчивости.

Докладчики рассказали об инициативах и достижениях в области управления пластиковыми отходами в своих странах.

На мероприятии обсуждались роль межсекторального сотрудничества в управлении пластиковыми отходами, механизмы финансовой поддержки, проекты корпоративной социальной ответственности и государственно-частное партнерство и др.