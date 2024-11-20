Состоялась презентация Многостороннего трастового фонда SPECA

В рамках COP29 состоялась презентация Многостороннего трастового фонда Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA).

В рамках COP29 состоялась презентация Многостороннего трастового фонда Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA).

Как сообщает Report , выступая на мероприятии, советник министра экономики Аскер Алекперов подчеркнул, что Фонд, о создании которого было объявлено на встрече министров SPECA 14 ноября в рамках COP29, является важной инициативой для решения проблем региона.

Организация задумана как мобильная и инклюзивная платформа для обеспечения практических шагов в ключевых областях. Это включает развитие торговых связей, повышение устойчивости к климатическим проблемам, содействие инновациям и цифровой трансформации. Фонд предоставляет инструменты для реализации эффективных проектов, направленных на решение климатических проблем и устойчивое развитие.