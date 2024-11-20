О нас

Состоялась презентация Многостороннего трастового фонда SPECA

Состоялась презентация Многостороннего трастового фонда SPECA В рамках COP29 состоялась презентация Многостороннего трастового фонда Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA).
COP29
20 ноября 2024 г. 21:05
Состоялась презентация Многостороннего трастового фонда SPECA

В рамках COP29 состоялась презентация Многостороннего трастового фонда Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA).

Как сообщает Report, выступая на мероприятии, советник министра экономики Аскер Алекперов подчеркнул, что Фонд, о создании которого было объявлено на встрече министров SPECA 14 ноября в рамках COP29, является важной инициативой для решения проблем региона.

Организация задумана как мобильная и инклюзивная платформа для обеспечения практических шагов в ключевых областях. Это включает развитие торговых связей, повышение устойчивости к климатическим проблемам, содействие инновациям и цифровой трансформации. Фонд предоставляет инструменты для реализации эффективных проектов, направленных на решение климатических проблем и устойчивое развитие.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSPECA Çoxtərəfli Etimad Fondunun təqdimatı olub

Самое читаемое

Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
18 ноября 2024 г. 13:25
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
17 ноября 2024 г. 13:02
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
В Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
ФотоВ Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
17 ноября 2024 г. 15:17
Haber Global: Ожидания от климатической конференции в Баку выше, чем от предыдущих COP
Haber Global: Ожидания от климатической конференции в Баку выше, чем от предыдущих COP
19 ноября 2024 г. 15:52
Азербайджан и Таджикистан обсудили меры по борьбе с изменением климата
ФотоАзербайджан и Таджикистан обсудили меры по борьбе с изменением климата
16 ноября 2024 г. 22:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi