Состоялась презентация Многостороннего трастового фонда SPECA

В рамках COP29 состоялась презентация Многостороннего трастового фонда Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA).
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Организация задумана как мобильная и инклюзивная платформа для обеспечения практических шагов в ключевых областях. Это включает развитие торговых связей, повышение устойчивости к климатическим проблемам, содействие инновациям и цифровой трансформации. Фонд предоставляет инструменты для реализации эффективных проектов, направленных на решение климатических проблем и устойчивое развитие.