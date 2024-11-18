Сопредседатель ПКФ: Ресурсы комитета увеличились на 60% с момента последнего заседания

С момента последнего заседания Постоянного комитета по финансированию климата (ПФК) финансовые ресурсы выросли на 60%.

С момента последнего заседания Постоянного комитета по финансированию климата (ПФК) финансовые ресурсы выросли на 60%.

Как сообщает Report, об этом заявила сопредседатель ПКФ, посол Дианн Блек Лейн на круглом столе высокого уровня на тему "Дети, молодежь и климатические действия" в рамках COP29.

Лейн подчеркнула, что основная цель работы комитета — сбор данных, финансирование мероприятий с учетом потребностей детей и молодежи, а также выделение средств для реализации работ в рамках Парижского соглашения. Она также добавила, что комитет вносит вклад в создание и применение информационных продуктов.

Сопредседатель отметила, что комитет оказывает финансовую поддержку развивающимся странам. Лейн добавила, что комитет взаимодействует с государствами и рассматривает проекты документов, подготовленных на национальном уровне.

"Хотя отдельной статьи бюджета для молодежи нет, финансирование в таких областях, как образование и спорт, рассматривается на основе предоставленной информации", - сказала она.

Посол также отметила, что цель комитета — оказывать финансовую помощь и поддерживать эффективные меры, опираясь на информацию. По ее словам, приоритет отдается прозрачности и эффективности финансовых механизмов для устойчивых климатических мер.