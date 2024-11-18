Solutions for Our Climate: Крупные державы должны лидировать в сокращении выбросов метана

Крупные державы, такие как Германия, должны лидировать в сокращении выбросов метана и стать примером для других стран.

Крупные державы, такие как Германия, должны лидировать в сокращении выбросов метана и стать примером для других стран.

Как сообщает Report, данное мнение выразил руководитель отдела промышленности и метана организации Solutions for Our Climate Джинсун Ро на мероприятии, посвященном роли метана в изменении климата, в рамках COP29.

По его словам, сокращение выбросов метана оказывает существенное положительное влияние на климат, чистоту окружающей среды и здоровье людей, поэтому необходимо принять специальные меры и поставить конкретные цели по сокращению выбросов.

Ро добавил, что одного Регламента ЕС по сокращению выбросов метана недостаточно, сельское хозяйство и система управления отходами также должны внести значительный вклад в данном направлении.