О нас

Solutions for Our Climate: Крупные державы должны лидировать в сокращении выбросов метана

Solutions for Our Climate: Крупные державы должны лидировать в сокращении выбросов метана Крупные державы, такие как Германия, должны лидировать в сокращении выбросов метана и стать примером для других стран.
COP29
18 ноября 2024 г. 16:49
Solutions for Our Climate: Крупные державы должны лидировать в сокращении выбросов метана

Крупные державы, такие как Германия, должны лидировать в сокращении выбросов метана и стать примером для других стран.

Как сообщает Report, данное мнение выразил руководитель отдела промышленности и метана организации Solutions for Our Climate Джинсун Ро на мероприятии, посвященном роли метана в изменении климата, в рамках COP29.

По его словам, сокращение выбросов метана оказывает существенное положительное влияние на климат, чистоту окружающей среды и здоровье людей, поэтому необходимо принять специальные меры и поставить конкретные цели по сокращению выбросов.

Ро добавил, что одного Регламента ЕС по сокращению выбросов метана недостаточно, сельское хозяйство и система управления отходами также должны внести значительный вклад в данном направлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Solutions for Our Climate: Major powers must lead in methane emissions reduction
Версия на азербайджанском языке “Solutions for Our Climate”: Almaniya metan emissiyasının azaldılmasında lider olmalıdır

Самое читаемое

Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
12 ноября 2024 г. 09:13
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
11 ноября 2024 г. 18:49
Первая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции Молодежь на передовой борьбы с изменением климата в рамках COP29
ВидеоПервая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" в рамках COP29
12 ноября 2024 г. 23:43
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52
Президент ЕБРР прибыла в Азербайджан
Президент ЕБРР прибыла в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:13
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
17 ноября 2024 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi