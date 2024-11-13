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Солтанов: Климатические цели все еще требуют большой работы

Солтанов: Климатические цели все еще требуют большой работы После принятия Парижского соглашения мир прошел уже достаточно серьезную дистанцию, начиная от трансформации энергетических вопросов в Азии до Карибского региона и возобновляемых источников энергии в Африке.
COP29
13 ноября 2024 г. 17:29
Солтанов: Климатические цели все еще требуют большой работы

После принятия Парижского соглашения мир прошел уже достаточно серьезную дистанцию, начиная от трансформации энергетических вопросов в Азии до Карибского региона и возобновляемых источников энергии в Африке.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии высокого уровня по глобальным климатическим действиям "Единое руководство для ускорения действий по созданию климатически устойчивого будущего" заявил Эльнур Солтанов, главное исполнительное лицо СОР29.

"Это является непосредственным результатом принятых решений, которые не остались на бумаге. Но давайте будем честны, климат меняется", - сказал Солтанов, добавив, что глобальное потепление в 1,5 градуса очень близко.

Это означает необходимость объединения вместе всех участников сообщества, правительств, гражданского общества, чтобы к 2050 году достичь более лучшего мира с лучшими климатическими условиями, сказал он.

"Глобальный климатический саммит по себе является прекрасной платформой для новых партнерств. Это место, где политика встречается с практикой, И мы хотим запомнить те пустоты, которые остались на предыдущих наших заседаниях", - сказал он.

"Мы не только мечтаем о проведении разных мероприятий, мы должны все наши амбиции привнести в жизнь, сделать их реальностью. Мы должны обеспечить, что COP29 стала отправной точкой отчета для становления и развития устойчивого будущего", - заключил Солтанов.

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Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: İqlim hədəfləri hələ də əlçatmazdır

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