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SOCAR подтвердила поддержку концепции Портала зеленого развития

SOCAR подтвердила поддержку концепции Портала зеленого развития 10:43
COP29
15 ноября 2024 г. 11:11
SOCAR подтвердила поддержку концепции Портала зеленого развития

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) активно поддерживает концепцию Портала зеленого развития, направленную на переход к устойчивой энергетике.

Как сообщает Report, об этом вице-президент SOCAR Кянан Наджафов заявил на мероприятии "Как глобальный энергетический переход может предложить новые пути к экономическому благосостоянию?" в рамках COP29 в Баку.

Он сказал, что SOCAR стремится достичь амбициозных экологических целей.

"Мы ставим перед собой задачи, которые включают декарбонизацию всех операционных активов к 2030 году и достижение нулевых выбросов к 2050 году. Эти цели опираются на три ключевых направления", - отметил Наджафов.

По его словам, первое направление - декарбонизация традиционного нефтегазового бизнеса. Для этого используются современные технологии, минимизирующие углеродный след. Второе - организационная трансформация, которая подразумевает внедрение новых подходов, ориентированных на декарбонизацию и развитие возобновляемых источников энергии. Третье - развитие низкоуглеродного бизнеса, включая создание ветровых, солнечных и водородных энергетических проектов совместно с партнерами.

Кянан Наджафов подчеркнул, что SOCAR намерен сохранить активность, прибыльность и финансовую устойчивость в рамках концепции Портала зеленого развития. "Мы убеждены, что это создаст устойчивый баланс между экологическими и экономическими приоритетами. От имени SOCAR подтверждаю нашу готовность активно поддерживать эту инициативу", - добавил он.

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Версия на английском языке Vice president: SOCAR supports Green Development Portal concept
Версия на азербайджанском языке Kənan Nəcəfov: “SOCAR Yaşıl İnkişaf Portalı konsepsiyasına dəstək verir”

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