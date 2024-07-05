SOCAR намерен играть ключевую роль в формировании энергетической карты региона

SOCAR планирует принять активное участие в 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), организовав мероприятия и дискуссии, которые будут способствовать смягчению последствий изменения климата.

SOCAR планирует принять активное участие в 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), организовав мероприятия и дискуссии, которые будут способствовать смягчению последствий изменения климата.

Как сообщает Report, об этом вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Афган Исаев заявил Euronews.

Исаев подчеркнул важность совместных усилий с другими национальными и международными нефтяными компаниями: "Благодаря стратегическому партнерству и перспективным проектам SOCAR нацелена на обеспечение устойчивого будущего для следующих поколений".

"SOCAR стратегически позиционирует себя так, чтобы играть ключевую роль в формировании будущей энергетической карты региона", - сказал он.

Исаев также рассказал Euronews о планах и действиях компании по превращению из традиционного нефтегазового предприятия в диверсифицированную компанию-лидера в области энергетики к 2035 году, стремясь сбалансировать портфель углеводородного и низкоуглеродного бизнеса.

SOCAR намерена привести уровень выбросов в соответствие с показателями мировых лидеров отрасли, подчеркивая свою приверженность декарбонизации, отметил Исаев.

Вице-президент подчеркнул, что госкомпания сотрудничает со стратегическими мировыми игроками и уже инициировала важные проекты, в том числе разработку проектов возобновляемых источников энергии мощностью 1 ГВт, включая две солнечные и один ветряную электростанции, а также проект морской ветроэнергетики мощностью 2 ГВт, направленный на производство экологически чистого водорода.