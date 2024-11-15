SOCAR, Masdar и ACWA Power начинают сотрудничество в сфере ветровой энергетики на Каспии

13:47

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), компания Masdar (ОАЭ) и саудовская компания ACWA Power подписали Меморандум о взаимопонимании на COP29 для сотрудничества в производстве 3,5 ГВт ветровой электроэнергии в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф, исполнительный директор Masdar Мохаммед Джамиль Аль-Рамахи и исполнительный директор ACWA Power Марко Арчелли.

В рамках проекта в Азербайджане будут построены первые морские ветровые станции.

Этот документ станет продолжением согласованного ранее между сторонами партнерства по реализации проектов возобновляемых источников энергии общей мощностью 500 МВт в Нахчыване.