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SOCAR, Masdar и ACWA Power начинают сотрудничество в сфере ветровой энергетики на Каспии

SOCAR, Masdar и ACWA Power начинают сотрудничество в сфере ветровой энергетики на Каспии 13:47
COP29
15 ноября 2024 г. 14:12
SOCAR, Masdar и ACWA Power начинают сотрудничество в сфере ветровой энергетики на Каспии

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), компания Masdar (ОАЭ) и саудовская компания ACWA Power подписали Меморандум о взаимопонимании на COP29 для сотрудничества в производстве 3,5 ГВт ветровой электроэнергии в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф, исполнительный директор Masdar Мохаммед Джамиль Аль-Рамахи и исполнительный директор ACWA Power Марко Арчелли.

В рамках проекта в Азербайджане будут построены первые морские ветровые станции.

Этот документ станет продолжением согласованного ранее между сторонами партнерства по реализации проектов возобновляемых источников энергии общей мощностью 500 МВт в Нахчыване.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR, “Masdar” və “ACWA Power” şirkətləri arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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