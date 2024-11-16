SOCAR и JBIC подписали Меморандум о намерениях по зеленому финансированию

14:33 Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала Меморандум о намерениях по Зеленому финансированию с Японским банком международного сотрудничества (JBIC).

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала Меморандум о намерениях по Зеленому финансированию с Японским банком международного сотрудничества (JBIC).

Как сообщает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф написал на своей странице в социальной сети "X".

Согласно информации, соглашение подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и глава JBIC Нобумицу Хаяши.

"На встрече с Н.Хаяши обсуждались укрепление партнерства между SOCAR и JBIC, новые инвестиционные возможности, а также продвижение инициатив в области устойчивого развития, декарбонизации и инноваций в энергетике. Важным итогом стало подписание Меморандума о намерениях по Зеленому финансированию, который подчеркивает наше стремление поддерживать экологически ответственные энергетические решения", - заявил Р. Наджаф.