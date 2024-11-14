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SOCAR Green и Агентство водных ресурсов планируют разработать дорожную карту повышения энергоэффективности

SOCAR Green и Агентство водных ресурсов планируют разработать дорожную карту повышения энергоэффективности 20:00
COP29
14 ноября 2024 г. 20:23
SOCAR Green и Агентство водных ресурсов планируют разработать дорожную карту повышения энергоэффективности

Государственное агентство водных ресурсов (ГАВР) подписало Меморандум о взаимопонимании с компанией SOCAR Green, дочерней структурой Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Целью подписания документа является повышение энергоэффективности в управлении водными ресурсами страны и расширение внедрения проектов возобновляемой энергетики.

Меморандум предусматривает сотрудничество в проведении диагностики энергопотребления в операциях Агентства, привлечение технических консультантов для специализированной поддержки, а также разработка дорожной карты для реализации мер по повышению энергоэффективности и инициатив в области возобновляемой энергетики в процессе управления водными ресурсами.

Меморандум также подчеркивает общий интерес двух организаций к исследованию новых проектов, которые будут способствовать достижению национальных устойчивых и долгосрочных целей Азербайджана.

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Версия на английском языке SOCAR Green and Water Resources Agency to develop energy efficiency roadmap
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Green” Azərbaycanın su ehtiyatlarının idarə olunmasında enerji səmərəliliyinin artırılmasına dair memorandum imzalayıb

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