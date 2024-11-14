SOCAR Green и Агентство водных ресурсов планируют разработать дорожную карту повышения энергоэффективности

20:00

Государственное агентство водных ресурсов (ГАВР) подписало Меморандум о взаимопонимании с компанией SOCAR Green, дочерней структурой Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Целью подписания документа является повышение энергоэффективности в управлении водными ресурсами страны и расширение внедрения проектов возобновляемой энергетики.

Меморандум предусматривает сотрудничество в проведении диагностики энергопотребления в операциях Агентства, привлечение технических консультантов для специализированной поддержки, а также разработка дорожной карты для реализации мер по повышению энергоэффективности и инициатив в области возобновляемой энергетики в процессе управления водными ресурсами.

Меморандум также подчеркивает общий интерес двух организаций к исследованию новых проектов, которые будут способствовать достижению национальных устойчивых и долгосрочных целей Азербайджана.