СМИ: ЕС не успеет представить ООН обновленный план по климатическим целям

Евросоюз, заявляющий о необходимости принятия другими объединениями и странами решительных шагов по борьбе с климатическими изменениями, сам отстает по срокам от провозглашенных им целей.

Евросоюз, заявляющий о необходимости принятия другими объединениями и странами решительных шагов по борьбе с климатическими изменениями, сам отстает по срокам от провозглашенных им целей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

Отмечается, что Брюссель вряд ли представит в ходе COP29 в Баку (11-22 ноября) проект обновленного плана по достижению целей в области климата, который должен в окончательном виде передать во всемирную организацию до 10 февраля 2025 года.

Ранее в ЕС заявляли, что продвижение "амбициозных планов" на период до 2035 года является одним из его приоритетов во время саммита в Баку. Однако сообщество не укладывается в сроки, в частности, из-за растущего нежелания некоторых стран ЕС брать на себя обязательства по достижению более жестких климатических целей, говорится в публикации.

Высокопоставленный чиновник правительства Польши, которая возглавит обсуждение нового плана в январе, когда начнет председательствовать в ЕС, заявил, что, "по сути, невозможно" уложиться к февралю. "Был бы крайне удивлен, если бы мы смогли уложиться в эти сроки", - сказал ранее Politico министр по проблемам климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огор.