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Сирил Рамафоса: ЮАР остается приверженной принципам декарбонизации и зеленого перехода

Сирил Рамафоса: ЮАР остается приверженной принципам декарбонизации и зеленого перехода По мере поиска новых решений в сфере устойчивого развития мировому сообществу необходимо признавать разрушительные последствия изменения климата для развивающихся стран.
COP29
23 октября 2024 г. 15:21
Сирил Рамафоса: ЮАР остается приверженной принципам декарбонизации и зеленого перехода

По мере поиска новых решений в сфере устойчивого развития мировому сообществу необходимо признавать разрушительные последствия изменения климата для развивающихся стран.

Как передает Report об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса выступая на заседании саммита БРИКС в режиме видеоконференции.

"ЮАР остается приверженной справедливому переходу на низкоуглеродную экономику и глобальному сокращению выбросов, а также разделяет принцип общей, но дифференцированной ответственности", - сказал он.

Президент подчеркнул, что страны с развивающейся экономикой больше всего страдают от проблем изменения климата, однако на них лежит меньше всего ответственности.

"Важно чтобы развитые промышленные страны выполняли свои обязательства в сфере климата ради обеспечения справедливого и равного перехода. Также необходимо, чтобы эти действия не сдерживали развитие стран глобального Юга и не усугубляли экономического неравенства", - подытожил он.

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Версия на английском языке Cyril Ramaphosa: South Africa remains committed to decarbonisation and green transition
Версия на азербайджанском языке Siril Ramafosa: Cənubi Afrika dekarbonizasiya və “yaşıl keçid” prinsiplərinə sadiq qalır

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