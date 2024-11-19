Сингапурский министр призвала к решительным действиям в борьбе с климатическим кризисом

Глобальная оценка ситуации ясно показала срочность решительных действий по борьбе с климатическим кризисом и необходимость удержания глобального потепления в пределах 1,5 градусов Цельсия.

Глобальная оценка ситуации ясно показала срочность решительных действий по борьбе с климатическим кризисом и необходимость удержания глобального потепления в пределах 1,5 градусов Цельсия.

Как передает Report, об этом заявила министр устойчивого развития и окружающей среды Сингапура Грейс Фу на заседании высокого уровня в рамках COP29.

Министр отметила, что, несмотря на ограниченные ресурсы, Сингапур достиг значительных успехов в климатической борьбе. "Мы увеличили число солнечных электростанций в пять раз с 2019 года и продолжаем повышать энергоэффективность во всех секторах экономики. Сингапур также активно участвует в региональных и международных инициативах. Мы работаем с нашими соседями над созданием энергосистемы АСЕАН, которая станет ключевым элементом энергетического перехода региона. Кроме того, мы сотрудничаем с мировыми портами для декарбонизации судоходного сектора", — рассказала министр.

Грейс Фу обратила внимание на важность климатического финансирования для перехода от амбициям к действиям.

"Мы обязались выделить до 500 млн долларов США для привлечения льготного капитала, который будет направлен на поддержку зеленых и переходных проектов. Кроме того, Сингапур активно работает над развитием углеродных рынков. Мы создаем надежные механизмы торговли углеродными кредитами и стремимся к строгому соблюдению принципов Парижского соглашения", — подчеркнула министр.