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Сингапурский министр: Достичь целей в области климата можно только через международное сотрудничество

Сингапурский министр: Достичь целей в области климата можно только через международное сотрудничество
COP29
10 октября 2024 г. 12:13
Сингапурский министр: Достичь целей в области климата можно только через международное сотрудничество

Достичь целей в области борьбы с изменением климата можно только через международное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом заявила министр устойчивого развития и окружающей среды Сингапура Грейс Фу Хай Йен на открытии PRE-COP29 на тему "Повышение амбиций и стимулирование климатических действий".

Она сказала, что для Сингапура международное сотрудничество имеет очень важное значение.

"Мы подписали соглашения о развитии углеродных технологий с рядом стран. Конечно, реализация этих проектов сопряжена с некоторыми рисками, но мы также высоко ценим их преимущества", - сказала министр.

Грейс Фу Хай Йен подчеркнула необходимость привлечения инновационного финансирования.

"Мы активно работаем над этим вопросом. В то же время, мы должны привлекать частные компании к проектам по декарбонизации", - сказала она.

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Версия на английском языке Singaporean minister: Climate goals can only be achieved through international cooperation
Версия на азербайджанском языке Sinqapurlu nazir: İqlim dəyişikliyi məqsədlərinə yalnız beynəlxalq əməkdaşlıqla nail olmaq olar

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