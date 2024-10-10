Сингапурский министр: Достичь целей в области климата можно только через международное сотрудничество

Достичь целей в области борьбы с изменением климата можно только через международное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом заявила министр устойчивого развития и окружающей среды Сингапура Грейс Фу Хай Йен на открытии PRE-COP29 на тему "Повышение амбиций и стимулирование климатических действий".

Она сказала, что для Сингапура международное сотрудничество имеет очень важное значение.

"Мы подписали соглашения о развитии углеродных технологий с рядом стран. Конечно, реализация этих проектов сопряжена с некоторыми рисками, но мы также высоко ценим их преимущества", - сказала министр.

Грейс Фу Хай Йен подчеркнула необходимость привлечения инновационного финансирования.

"Мы активно работаем над этим вопросом. В то же время, мы должны привлекать частные компании к проектам по декарбонизации", - сказала она.