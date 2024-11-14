Сингапур представил национальный павильон на COP29 в Баку

Сингапур представил свой национальный павильон на конференции ООН по изменению климата COP29 в Баку.
Как передает Report, павильон призывает к содействию международному сотрудничеству и организации совместных климатических инициатив.
Глава организационного комитета стенда Тай Юань Шерн сообщил журналистам, что Сингапур уже третий год подряд представляет на COP свой павильон для обмена знаниями, укрепления партнерства и поиска совместных решений в борьбе с климатическими изменениями.
Павильон под лозунгом "Вместе реализуем наше общее видение климата" представляет четыре программы, разработанные при участии 20 молодых активистов в сотрудничестве с Министерством устойчивого развития, Национальным секретариатом по изменению климата и Национальным молодежным советом страны.
Центральный объект павильона - арт-инсталляция, вдохновленная национальным цветком Сингапура, орхидеей Ванда Мисс Джоаким, символизирующей устойчивость и силу. Эта 3D- инсталляция, выполненная из переработанных материалов и металлических проводов, объединяет программируемое машинное производство и традиционную ручную сварку, подчеркивая сочетание современных технологий и ремесленного мастерства.
Тай Юань Шерн выразил благодарность Азербайджану за организацию конференции и создание платформы для диалога по климатическим вопросам.
Фото: Вугар Ханларов