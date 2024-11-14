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Сингапур представил национальный павильон на COP29 в Баку

Сингапур представил национальный павильон на COP29 в Баку Сингапур представил свой национальный павильон на конференции ООН по изменению климата COP29 в Баку.
COP29
14 ноября 2024 г. 16:39
Сингапур представил национальный павильон на COP29 в Баку

Сингапур представил свой национальный павильон на конференции ООН по изменению климата COP29 в Баку.

Как передает Report, павильон призывает к содействию международному сотрудничеству и организации совместных климатических инициатив.

Глава организационного комитета стенда Тай Юань Шерн сообщил журналистам, что Сингапур уже третий год подряд представляет на COP свой павильон для обмена знаниями, укрепления партнерства и поиска совместных решений в борьбе с климатическими изменениями.

Павильон под лозунгом "Вместе реализуем наше общее видение климата" представляет четыре программы, разработанные при участии 20 молодых активистов в сотрудничестве с Министерством устойчивого развития, Национальным секретариатом по изменению климата и Национальным молодежным советом страны.

Центральный объект павильона - арт-инсталляция, вдохновленная национальным цветком Сингапура, орхидеей Ванда Мисс Джоаким, символизирующей устойчивость и силу. Эта 3D- инсталляция, выполненная из переработанных материалов и металлических проводов, объединяет программируемое машинное производство и традиционную ручную сварку, подчеркивая сочетание современных технологий и ремесленного мастерства.

Тай Юань Шерн выразил благодарность Азербайджану за организацию конференции и создание платформы для диалога по климатическим вопросам.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на английском языке ФотоSingapore Pavilion established at COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da Sinqapur pavilyonu yaradılıb

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