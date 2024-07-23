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Шебнем Аллахвердиева: С нетерпением ждем участия вьетнамских компаний в COP29

Шебнем Аллахвердиева: С нетерпением ждем участия вьетнамских компаний в COP29 С нетерпением ждем участия вьетнамских компаний в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) и других мероприятиях, которые пройдут в Азербайджане.
COP29
23 июля 2024 г. 17:15
Шебнем Аллахвердиева: С нетерпением ждем участия вьетнамских компаний в COP29

С нетерпением ждем участия вьетнамских компаний в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) и других мероприятиях, которые пройдут в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказала советник исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Шебнем Аллахвердиева на встрече с азербайджанскими и вьетнамскими предпринимателями.

По ее словам, Азербайджан оказывает поддержку инвесторам, которые внедряют экологически чистые технологии и продвигают "зеленое развитие": "Как известно, в рамках предстоящего в Баку COP29 мы планируем организовать мероприятие День торговли и инвестиций и создать павильон дома торговли и инвестиций".

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре текущего года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на английском языке AZPROMO looking forward to participation of Vietnamese companies in COP29
Версия на азербайджанском языке Şəbnəm Allahverdiyeva: “Vyetnam şirkətlərinin COP29-da iştirakını səbirsizliklə gözləyirik”

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