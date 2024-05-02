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Шарифов: Азербайджан представит в Тбилиси свое видение в согласовании позиций по климату

Шарифов: Азербайджан представит в Тбилиси свое видение в согласовании позиций по климату Азербайджан, как страна-хозяйка COP29, планирует предложить участникам заседания свое видение того, как наша страна видит роль в сближении позиций стран-участников соглашений по климату и чтобы те принципы и цели, которые были поставлены при подписании эт
COP29
2 мая 2024 г. 11:54
Шарифов: Азербайджан представит в Тбилиси свое видение в согласовании позиций по климату
Самир Шарифов

Азербайджан, принимающий в этом году COP29, планирует предложить участникам годового собрания АБР видение своей роли в сближении позиций сторон соглашений по климату, а также действий, чтобы те принципы и цели, которые были поставлены при подписании этих соглашений были реализованы.

Как сообщает Report, об этом в Тбилиси в кулуарах 57-го ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) сказал журналистам министр финансов и управляющий от Азербайджана в АБР Самир Шарифов.

"В этом году одним из приоритетов также является представление Азербайджана в качестве страны, принимающей COP29. Поэтому мы будем участвовать в ряде панельных дискуссий по развитию более зеленого будущего в Азии",- сказал он.

По словам министра, участие Азербайджана в ежегодном собрании АБР является традиционным.

"Но традиционно это не только само заседание, но и масса всевозможных семинаров, конференций, обсуждения в ходе которых идет достаточно плодотворный обмен мнениями по вопросам экономического сотрудничества",- добавил министр.

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Версия на английском языке Sharifov: Azerbaijan to present its vision in Tbilisi in coordinating positions on climate
Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: “Azərbaycan Tbilisidə iqlimlə bağlı mövqelərin əlaqələndirilməsi istiqamətində baxışını təqdim edəcək”

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