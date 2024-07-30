Шамиль Айрым: Турция придает особое значение проведению COP29 в Баку

Турция поддерживает проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане.

Турция поддерживает проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане.

Об этом анкарскому бюро Report заявил депутат турецкого парламента, глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

Депутат отметил, что изменение климата является наиболее актуальной глобальной проблемой, и организация мероприятия такого уровня - непростая задача, добавив, что Азербайджан имеет богатый опыт проведения международных мероприятий.

"Подобные мероприятия имеют особое значение для мирового признания. Влияние Азербайджана, завоеванное им во всем мире доверие, поток туристов в страну увеличиваются с каждым днем. Верю, что Азербайджан ждет лучшее будущее", - сказал он.