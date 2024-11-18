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Шахин Багиров: ГТК стремится увеличить количество безбумажных операций, оцифровывая процессы

Шахин Багиров: ГТК стремится увеличить количество безбумажных операций, оцифровывая процессы Азербайджан стремится увеличить количество безбумажных операций благодаря полной автоматизации и оцифровке процессов.
COP29
18 ноября 2024 г. 13:54
Шахин Багиров: ГТК стремится увеличить количество безбумажных операций, оцифровывая процессы

Азербайджан стремится увеличить количество безбумажных операций благодаря полной автоматизации и оцифровке процессов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров на мероприятии "Зеленая таможня: Развитие устойчивой торговли через упрощение, инновации и стандарты" в рамках COP29.

Он отметил, что ГТК поддерживает инициативу "Зеленая таможня", постоянно сотрудничая с ключевыми группами и работая над рядом планов действий по развитию зеленой политики. По его словам, ведомство разработало План таможенной стратегии на 2025-2030 годы, где отражены все соответствующие мероприятия.

Багиров подчеркнул, что установленные цели позволяют таможенной администрации внести свой вклад в глобальные усилия не только по упрощению законной торговли, но и по защите окружающей среды и содействию устойчивому развитию.

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Версия на английском языке Shahin Baghirov: State Customs Committee aims to increase paperless operations by digitizing processes
Версия на азербайджанском языке DGK sədri: "Tam rəqəmsallaşdırılmış proseslərlə sənədsiz əməliyyatların sayını artırmağı hədəfləyirik"

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