Шахин Багиров: ГТК стремится увеличить количество безбумажных операций, оцифровывая процессы

Азербайджан стремится увеличить количество безбумажных операций благодаря полной автоматизации и оцифровке процессов.

Азербайджан стремится увеличить количество безбумажных операций благодаря полной автоматизации и оцифровке процессов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров на мероприятии "Зеленая таможня: Развитие устойчивой торговли через упрощение, инновации и стандарты" в рамках COP29.

Он отметил, что ГТК поддерживает инициативу "Зеленая таможня", постоянно сотрудничая с ключевыми группами и работая над рядом планов действий по развитию зеленой политики. По его словам, ведомство разработало План таможенной стратегии на 2025-2030 годы, где отражены все соответствующие мероприятия.

Багиров подчеркнул, что установленные цели позволяют таможенной администрации внести свой вклад в глобальные усилия не только по упрощению законной торговли, но и по защите окружающей среды и содействию устойчивому развитию.