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Шахин Багиров: Азербайджан применяет таможенные льготы для поддержки устойчивой экосистемы

Шахин Багиров: Азербайджан применяет таможенные льготы для поддержки устойчивой экосистемы В рамках инициативы "Зеленая таможня" Азербайджан применяет ряд таможенных льгот для поддержки устойчивой экосистемы.
COP29
18 ноября 2024 г. 13:07
Шахин Багиров: Азербайджан применяет таможенные льготы для поддержки устойчивой экосистемы

В рамках инициативы "Зеленая таможня" Азербайджан применяет ряд таможенных льгот для поддержки устойчивой экосистемы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров на мероприятии "Зеленая таможня: Развитие устойчивой торговли через упрощение, инновации и стандарты" в рамках COP29.

По словам Багирова, зеленые таможни созданы с целью организации эффективной и безопасной деятельности международной торговли. "В результате таможенные органы могут играть роль как в защите окружающей среды, так и в поддержке законной торговли. Зеленые таможни реализуют меры, поощряющие защиту окружающей среды и деятельность в этом направлении", - отметил он.

Председатель ГТК подчеркнул, что эта концепция имеет большое значение для развития экологической устойчивости и международной торговли. "Применяя экологически чистые правила и практики, таможенные органы могут создать лучший баланс между упрощением законной торговли и защитой нашей планеты", - сказал Багиров.

Багиров сообщил, что импортируемые в страну электромобили, зарядные устройства и автомобили, работающие на нетрадиционном топливе, освобождаются от налогов и тарифов. "Мы поощряем использование экологически чистых транспортных средств и обеспечиваем применение энергосберегающих технологий в таможенном управлении", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Bağırov: "Azərbaycan davamlı ekosistemi dəstəkləmək üçün gömrük güzəştləri tətbiq edir"

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