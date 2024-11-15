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Шахбазов: "Зеленые" коридоры позволят Азербайджану занять лидирующую позицию в глобальном устойчивом развитии

Шахбазов: "Зеленые" коридоры позволят Азербайджану занять лидирующую позицию в глобальном устойчивом развитии Проекты "зеленых" коридоров позволят Азербайджану не только нарастить экспорт, но и занять лидирующую позицию в глобальном устойчивом развитии.
COP29
15 ноября 2024 г. 11:51
Шахбазов: Зеленые коридоры позволят Азербайджану занять лидирующую позицию в глобальном устойчивом развитии

Проекты "зеленых" коридоров позволят Азербайджану не только нарастить экспорт, но и занять лидирующую позицию в глобальном устойчивом развитии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на Инвестиционном форуме по энергетическому переходу для Центральной Азии, организованном в рамках COP29.

Министр отметил, что Азербайджан реализует стратегически важные проекты в области возобновляемой энергии в регионе, создавая зоны "зеленой энергии" в Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыване, а также диверсифицированную энергетическую инфраструктуру для доставки "зеленой энергии" из Каспийского моря в Европу.

"Эти усилия направлены не только на построение чистого энергетического будущего для Азербайджана, но и являются движущей силой 29 энергетических инициатив, направленных на ускорение роста "зеленой энергии" в региональном и глобальном масштабе. Свободная энергетическая инициатива Азербайджана, состоящая из пяти основных компонентов, предлагает конкретные решения для поддержки успешного выполнения 28 обязательств по утроению мощности возобновляемой энергии и удвоению энергоэффективности", - сказал он.

По словам Шахбазова, одной из этих инициатив является "Обязательство по зеленой энергии", которое способствует созданию коридоров и зон "зеленой энергии". По его словам, основные приоритеты для развития коридоров "зеленой энергии" включают укрепление регионального сотрудничества, создание соответствующей регулирующей базы, обеспечение устойчивых возможностей финансирования и расширение производства кабелей HVDC.

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Версия на английском языке Minister: Renewable energy corridors reflect Azerbaijan's commitment to global development
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Bərpa olunan enerji dəhlizləri qlobal inkişafda liderlik öhdəliyimizi əks etdirir"

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