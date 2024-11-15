Шахбазов: Азербайджан подпишет завтра 3 новых соглашения с китайскими компаниями

Азербайджан подпишет завтра 3 новых соглашения с китайскими компаниями в сфере систем хранения возобновляемой энергии и энергоэффективности.

Азербайджан подпишет завтра 3 новых соглашения с китайскими компаниями в сфере систем хранения возобновляемой энергии и энергоэффективности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции в рамках COP29.

Шахбазов напомнил, что ранее уже были подписаны три соглашения в указанных областях.

"COP29 запомнился многими успехами, демонстрирующими решимость Азербайджана в зеленой энергетической трансформации. Сюда входят закладка фундамента солнечной электростанции в Восточном Зангезуре, важные решения, принятые на встрече министров энергетики по "Зеленому энергетическому коридору", соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном о развитии и экспорте "зеленой энергии". Также было решено включить в этот проект Саудовскую Аравию. Кроме того, Азербайджан объявил о своей водородной стратегии и подписал меморандум о взаимопонимании с МАГАТЭ", - сказал министр.