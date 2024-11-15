О нас

Шахбазов: Азербайджан подпишет завтра 3 новых соглашения с китайскими компаниями

Шахбазов: Азербайджан подпишет завтра 3 новых соглашения с китайскими компаниями Азербайджан подпишет завтра 3 новых соглашения с китайскими компаниями в сфере систем хранения возобновляемой энергии и энергоэффективности.
COP29
15 ноября 2024 г. 14:33
Шахбазов: Азербайджан подпишет завтра 3 новых соглашения с китайскими компаниями

Азербайджан подпишет завтра 3 новых соглашения с китайскими компаниями в сфере систем хранения возобновляемой энергии и энергоэффективности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции в рамках COP29.

Шахбазов напомнил, что ранее уже были подписаны три соглашения в указанных областях.

"COP29 запомнился многими успехами, демонстрирующими решимость Азербайджана в зеленой энергетической трансформации. Сюда входят закладка фундамента солнечной электростанции в Восточном Зангезуре, важные решения, принятые на встрече министров энергетики по "Зеленому энергетическому коридору", соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном о развитии и экспорте "зеленой энергии". Также было решено включить в этот проект Саудовскую Аравию. Кроме того, Азербайджан объявил о своей водородной стратегии и подписал меморандум о взаимопонимании с МАГАТЭ", - сказал министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Sabah Çin şirkətləri ilə bərpa olunan enerji sahəsində 3 müqavilə imzalanacaq"

Самое читаемое

Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
9 ноября 2024 г. 10:58
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
9 ноября 2024 г. 09:38
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
9 ноября 2024 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi