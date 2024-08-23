Севиндж Фаталиева: COP29 — яркий пример приверженности Азербайджана борьбе с изменением климата

COP29 демонстрирует приверженность Азербайджана решению проблем изменения климата.

COP29 демонстрирует приверженность Азербайджана решению проблем изменения климата.

Как сообщает Report, об этом заявила член оргкомитета COP29 Севиндж Фаталиева на конференции "Образование женщин в зеленом мире: от прошлого к настоящему".

Она отметила, что изменение климата напрямую влияет на трудовую деятельность женщин: "Женщины играют ключевую роль в управлении природными ресурсами. Они активно участвуют в развитии зеленых технологий и продвижении идеи зеленого мира. В Парижском соглашении 2015 года также было уделено внимание увеличению роли женщин в этих сферах".

Севиндж Фаталиева подчеркнула, что включение женщин-специалистов в оргкомитет COP29 свидетельствует о том, что Азербайджан движется в верном направлении.