Севиндж Фаталиева: COP29 — яркий пример приверженности Азербайджана борьбе с изменением климата

COP29 демонстрирует приверженность Азербайджана решению проблем изменения климата.
Как сообщает Report, об этом заявила член оргкомитета COP29 Севиндж Фаталиева на конференции "Образование женщин в зеленом мире: от прошлого к настоящему".
Она отметила, что изменение климата напрямую влияет на трудовую деятельность женщин: "Женщины играют ключевую роль в управлении природными ресурсами. Они активно участвуют в развитии зеленых технологий и продвижении идеи зеленого мира. В Парижском соглашении 2015 года также было уделено внимание увеличению роли женщин в этих сферах".
Севиндж Фаталиева подчеркнула, что включение женщин-специалистов в оргкомитет COP29 свидетельствует о том, что Азербайджан движется в верном направлении.