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Севиндж Фаталиева: COP29 — яркий пример приверженности Азербайджана борьбе с изменением климата

Севиндж Фаталиева: COP29 — яркий пример приверженности Азербайджана борьбе с изменением климата COP29 демонстрирует приверженность Азербайджана решению проблем изменения климата.
COP29
23 августа 2024 г. 13:13
Севиндж Фаталиева: COP29 — яркий пример приверженности Азербайджана борьбе с изменением климата

COP29 демонстрирует приверженность Азербайджана решению проблем изменения климата.

Как сообщает Report, об этом заявила член оргкомитета COP29 Севиндж Фаталиева на конференции "Образование женщин в зеленом мире: от прошлого к настоящему".

Она отметила, что изменение климата напрямую влияет на трудовую деятельность женщин: "Женщины играют ключевую роль в управлении природными ресурсами. Они активно участвуют в развитии зеленых технологий и продвижении идеи зеленого мира. В Парижском соглашении 2015 года также было уделено внимание увеличению роли женщин в этих сферах".

Севиндж Фаталиева подчеркнула, что включение женщин-специалистов в оргкомитет COP29 свидетельствует о том, что Азербайджан движется в верном направлении.

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Версия на английском языке COP29 is testament to Azerbaijan's climate change sensitivity, organizing committee member says
Версия на азербайджанском языке Təşkilat Komitəsinin üzvü: COP29 Azərbaycanın iqlim dəyişməsinə həssaslığının bariz nümunəsidir

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