Сенатор: Соединенным Штатам предстоит побороть серьезные климатические вызовы

Соединенным Штатам предстоит побороть серьезные вызовы в борьбе с климатическим кризисом.

Соединенным Штатам предстоит побороть серьезные вызовы в борьбе с климатическим кризисом.

Как передает Report, об этом заявил американский сенатор Шелдон Уайтхаус на пресс-конференции в рамках COP29.

Уайтхаус подчеркнул, что огромная доля климатических инициатив в США развивается на уровне штатов и муниципалитетов. "Вместе мы сможем достигнуть результатов", - сказал политик.

Уайтхаус подчеркнул, что климатические изменения также сильно влияют на рынок страхования. По его словам, неопределенность, вызванная изменением климата, сделает страхование имущества чрезвычайно сложным в будущем.

"Мы уже наблюдаем это в штате Флорида, где цены на страхование жилья выросли в четыре раза. Некоторые компании обанкротились, другие покинули штат. В результате штату пришлось поддерживать альтернативных страховщиков, чтобы заполнить пробелы в рынке", - отметил он.

По словам сенатора, что углубление климатического кризиса еще больше усугубит ситуацию в развивающихся странах, которые ощущают последствия изменения климата острее развитых держав.

"Для этого необходимо ускорить меры по сокращению выбросов. Эмиссия лишь углубляет климатический кризис, что неминуемо влияет на экономику, стабильность и качество жизни во всем мире. Наша задача номер один - не допустить углубления кризиса. И здесь на помощь приходит ценообразование на углерод", - подытожил Уайтхаус.