О нас

Сенатор: Соединенным Штатам предстоит побороть серьезные климатические вызовы

Сенатор: Соединенным Штатам предстоит побороть серьезные климатические вызовы Соединенным Штатам предстоит побороть серьезные вызовы в борьбе с климатическим кризисом.
COP29
16 ноября 2024 г. 17:43
Сенатор: Соединенным Штатам предстоит побороть серьезные климатические вызовы

Соединенным Штатам предстоит побороть серьезные вызовы в борьбе с климатическим кризисом.

Как передает Report, об этом заявил американский сенатор Шелдон Уайтхаус на пресс-конференции в рамках COP29.

Уайтхаус подчеркнул, что огромная доля климатических инициатив в США развивается на уровне штатов и муниципалитетов. "Вместе мы сможем достигнуть результатов", - сказал политик.

Уайтхаус подчеркнул, что климатические изменения также сильно влияют на рынок страхования. По его словам, неопределенность, вызванная изменением климата, сделает страхование имущества чрезвычайно сложным в будущем.

"Мы уже наблюдаем это в штате Флорида, где цены на страхование жилья выросли в четыре раза. Некоторые компании обанкротились, другие покинули штат. В результате штату пришлось поддерживать альтернативных страховщиков, чтобы заполнить пробелы в рынке", - отметил он.

По словам сенатора, что углубление климатического кризиса еще больше усугубит ситуацию в развивающихся странах, которые ощущают последствия изменения климата острее развитых держав.

"Для этого необходимо ускорить меры по сокращению выбросов. Эмиссия лишь углубляет климатический кризис, что неминуемо влияет на экономику, стабильность и качество жизни во всем мире. Наша задача номер один - не допустить углубления кризиса. И здесь на помощь приходит ценообразование на углерод", - подытожил Уайтхаус.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Senator: United States faces serious climate challenges
Версия на азербайджанском языке Senator: İqlim çağırışlarının öhdəsindən gəlmək ABŞ-nin qarşısında duran ciddi məsələdir

Самое важное

На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi