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Селеста Сауло: Борьба с изменением климата станет эффективной только совместными усилиями

Селеста Сауло: Борьба с изменением климата станет эффективной только совместными усилиями По оценкам Всемирной метеорологической организации (ВМО), период с 2015 по 2024 год станет самым жарким за последние 175 лет наблюдений.
COP29
11 ноября 2024 г. 15:23
Селеста Сауло: Борьба с изменением климата станет эффективной только совместными усилиями

По оценкам Всемирной метеорологической организации (ВМО), период с 2015 по 2024 год стал самым жарким за последние 175 лет наблюдений.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло на пресс-конференции в первый день COP29.

Сауло отметила, что долгосрочное глобальное потепление в настоящее время примерно на 1,3°C выше базового уровня 1850-х годов. "Изменение климата проявляется практически ежедневно в виде экстремальных погодных явлений. В этом году во многих странах, практически на всех континентах наблюдались рекордные осадки и наводнения с большими человеческими жертвами. Растущая жара охватила десятки стран, неоднократно превышая 50°C", - подчеркнула она.

Генсек ВМО также отметила ускорение таяния ледников. По ее словам, борьба с изменением климата станет эффективной только совместными усилиями. Она подчеркнула важность инвестиций в чистую энергию и возобновляемые источники, такие как солнечная и ветровая энергия.

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Версия на английском языке WMO: ‘2015-2024 assessed as the hottest period in the last 175 years’
Версия на азербайджанском языке WMO-nun Baş katibi: "2015-2024-cü illər son 175 ildə müşahidə edilən ən isti dövr olaraq qiymətləndirilir"

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