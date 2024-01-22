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Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата направит в Азербайджан техническую миссию

Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата направит в Азербайджан техническую миссию Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата направит в Азербайджан техническую миссию.
COP29
22 января 2024 г. 18:47
Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата направит в Азербайджан техническую миссию

Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата направит в Азербайджан техническую миссию.

Как сообщает Report, об этом руководитель Администрации президента Азербайджана, председатель Организационного комитета Самир Нуриев заявил на первом заседании Оргкомитета, посвященном проведению COP29, 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения.

С. Нуриев также отметил, что как ответственный член международного сообщества и надежный партнер Азербайджан проводит обмен опытом со странами, ранее принимавшими COP.

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