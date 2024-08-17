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Мексика примет участие в COP29 для поддержки международных усилий по климатическим вопросам

Мексика примет участие в COP29 для поддержки международных усилий по климатическим вопросам Мексика примет участие в COP29 для содействия международному сотрудничеству в решении климатических вопросов.
COP29
17 августа 2024 г. 12:33
Мексика примет участие в COP29 для поддержки международных усилий по климатическим вопросам

Мексика примет участие в COP29 для содействия международному сотрудничеству в решении климатических вопросов.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети "Х" заявил замглавы МИД Мексики по многосторонним вопросам и правам человека Хоэль Эрнандес.

Эрнандес сообщил, что встретился с послом Азербайджана в Мексике Мамедом Талыбовым, который передал официальное приглашение азербайджанской стороны для участия в COP29 в Баку.

"Мексика будет присутствовать, чтобы продолжить содействие международному сотрудничеству в решении этой глобальной проблемы человечества", - написал он.

В свою очередь посол Талыбов на своей странице в "Х" подчеркнул, что передал Эрнандесу официальное письмо-приглашение от имени главы государства Ильхама Алиева в адрес президента Мексики Клаудии Шейнбаум Пардо для участия в COP29.

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Версия на английском языке Mexico to participate in COP29
Версия на азербайджанском языке Meksika COP29-da iştirak edəcək

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