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Сегодня в Азербайджане стартует COP29

Сегодня в Азербайджане стартует COP29 С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
11 ноября 2024 г. 00:00
Сегодня в Азербайджане стартует COP29

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, решение о проведении COP29 в Азербайджане, имеющем большой опыт организации международных мероприятий, было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.

Климатическая конференция пройдет с 11 по 22 ноября. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70 тысяч иностранных гостей.

Днем открытия COP29 станет 11 ноября, а 12-13 ноября состоится сегмент высокого уровня Саммит мировых лидеров по климатической деятельности, на котором выступят около 80 глав государств и правительств государств-сторон Рамочной конвенции ООН по климату. 13 ноября продолжатся выступления глав государств и правительств.

Отметим, что Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проводится ежегодно с 1995 года. Основной целью проведения мероприятия является оценка прогресса в борьбе с изменением климата во всем мире. Начиная с середины 1990-х годов в рамках данной конференции обсуждался Киотский протокол, содержащий обязательные юридические обязательства по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу в развитых странах. На сессиях, проведенных в 2011-2015 годах, обсуждался важнейший международный документ в борьбе с изменением климата, принятый в 2015 году во Франции и получивший название Парижское соглашение. На сегодняшний день к этому соглашению присоединились 195 стран, в том числе и Азербайджан.

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Версия на английском языке COP29 kicks off today in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycanda COP29-a start verilir

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