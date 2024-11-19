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Сегодня на COP29 будет принята декларация о сокращении эмиссии метана из органических отходов

Сегодня на COP29 будет принята декларация о сокращении эмиссии метана из органических отходов Сегодня в рамках климатической конференции COP29 будет принята Декларация о сокращении выбросов метана в секторе органических отходов.
COP29
19 ноября 2024 г. 13:30
Сегодня на COP29 будет принята декларация о сокращении эмиссии метана из органических отходов

Сегодня в рамках климатической конференции COP29 будет принята Декларация о сокращении выбросов метана в секторе органических отходов.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев.

По словам Рафиева, данная декларация обязывает страны разработать секторальные целевые показатели по пищевым отходам в рамках будущих ОНУВ.

"Выражаю благодарность Мартине Отто, Коалиции за климат и чистый воздух, и ЮНЕП за поддержку стран в деле включения стратегий сокращения выбросов метана в NCQG (Новая коллективная количественная цель). По состоянию на сегодняшнее утро, более 30 стран, на долю которых приходится почти 50 процентов глобальных выбросов метана из органических отходов, поддержали декларацию. Это касается восьми из 10 крупнейших в мире источников выбросов метана из органических отходов", - сказал он.

Главный переговорщик COP29 отметил, что сегодняшняя декларация также является частью более широкого пакета мер по смягчению последствий: "Это включает в себя обязательства и декларации по хранению энергии, сетям, зеленым энергетическим зонам и коридорам, водородной энергетике, цифровизации, городам и туризму".

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Версия на английском языке Declaration on reducing methane emissions from organic waste to be adopted at COP29

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