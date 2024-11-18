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Сара Гонсалес: Необходимо расширить полномочия молодежи в вопросах изменения климата

Сара Гонсалес: Необходимо расширить полномочия молодежи в вопросах изменения климата Необходимо расширить полномочия молодежи в вопросах изменения климата.
COP29
18 ноября 2024 г. 19:32
Сара Гонсалес: Необходимо расширить полномочия молодежи в вопросах изменения климата

Необходимо расширить полномочия молодежи в вопросах изменения климата.

Как сообщает Report, об этом заявила технический директор Национального совета по изменению климата Доминиканской Республики Сара Гонсалес на круглом столе высокого уровня на тему "Дети, молодежь и климатические действия" в рамках COP29.

По ее словам, важно участие детей и молодежи в решениях, принимаемых в рамках COP29. "В этом процессе, начавшемся еще с Китая, участвовала делегация, состоящая из наших детей. Это было новшеством для Доминиканской Республики. Мы говорили в частности о правах детей, влиянии изменения климата на детей и их права", - сказала она.

Она отметила, что также продвигала идею включения детей в официальную делегацию. Гонсалес назвала важным повышение уровня осведомленности молодежи и формирование среди них профессионалов.

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Версия на английском языке Sara Gonzalez: Youth empowerment needs to be expanded in climate change matters
Версия на азербайджанском языке Sara Qonzalez: “İqlim dəyişikliyi ilə bağlı məsələlərdə gənclərin səlahiyyətləri artırılmalıdır”

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