Сара Гонсалес: Необходимо расширить полномочия молодежи в вопросах изменения климата

Необходимо расширить полномочия молодежи в вопросах изменения климата.

Необходимо расширить полномочия молодежи в вопросах изменения климата.

Как сообщает Report, об этом заявила технический директор Национального совета по изменению климата Доминиканской Республики Сара Гонсалес на круглом столе высокого уровня на тему "Дети, молодежь и климатические действия" в рамках COP29.

По ее словам, важно участие детей и молодежи в решениях, принимаемых в рамках COP29. "В этом процессе, начавшемся еще с Китая, участвовала делегация, состоящая из наших детей. Это было новшеством для Доминиканской Республики. Мы говорили в частности о правах детей, влиянии изменения климата на детей и их права", - сказала она.

Она отметила, что также продвигала идею включения детей в официальную делегацию. Гонсалес назвала важным повышение уровня осведомленности молодежи и формирование среди них профессионалов.