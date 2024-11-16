Сангхон Ли: Центральная Азия обладает огромным потенциалом для развития возобновляемой энергии

Обязательство утроить объем возобновляемой энергии в мире к 2030 году требует значительных усилий для ускорения энергетического перехода.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Корейского энергетического агентства Сангхон Ли на региональном семинаре "Утроение установленной мощности возобновляемой энергии к 2030 году: практические шаги для ускорения использования возобновляемой энергии в Центральной Азии", организованном в рамках COP29.

Он подчеркнул, что с учетом растущей экономики и численности населения странам Центральной Азии необходимо больше энергии. "При этом энергоснабжение Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на 95% зависит от ископаемого топлива. Такая зависимость делает регион уязвимым к перебоям поставок и колебаниям цен. Для повышения энергетической безопасности и выполнения обязательств по Парижскому соглашению страны региона активно ищут пути перехода к низкоуглеродной энергетике. Центральная Азия обладает огромным неиспользованным потенциалом в сфере возобновляемой энергии", – подчеркнул Сангхон Ли.