О нас

Сангхон Ли: Центральная Азия обладает огромным потенциалом для развития возобновляемой энергии

Сангхон Ли: Центральная Азия обладает огромным потенциалом для развития возобновляемой энергии
COP29
16 ноября 2024 г. 17:29
Сангхон Ли: Центральная Азия обладает огромным потенциалом для развития возобновляемой энергии

Обязательство утроить объем возобновляемой энергии в мире к 2030 году требует значительных усилий для ускорения энергетического перехода.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Корейского энергетического агентства Сангхон Ли на региональном семинаре "Утроение установленной мощности возобновляемой энергии к 2030 году: практические шаги для ускорения использования возобновляемой энергии в Центральной Азии", организованном в рамках COP29.

Он подчеркнул, что с учетом растущей экономики и численности населения странам Центральной Азии необходимо больше энергии. "При этом энергоснабжение Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на 95% зависит от ископаемого топлива. Такая зависимость делает регион уязвимым к перебоям поставок и колебаниям цен. Для повышения энергетической безопасности и выполнения обязательств по Парижскому соглашению страны региона активно ищут пути перехода к низкоуглеродной энергетике. Центральная Азия обладает огромным неиспользованным потенциалом в сфере возобновляемой энергии", – подчеркнул Сангхон Ли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Korea Energy Agency: Central Asia has untapped potential for renewable energy
Версия на азербайджанском языке Koreya Enerji Agentliyi: Mərkəzi Asiyada bərpa olunan enerji üçün istifadə edilməmiş potensial var

Самое читаемое

Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов
СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов
10 ноября 2024 г. 08:56
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
12 ноября 2024 г. 09:13
Клэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год
ФотоКлэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год
11 ноября 2024 г. 11:22
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
11 ноября 2024 г. 18:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi