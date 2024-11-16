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Сан Бу Ким: Всемирный банк расширит поддержку реализации зеленой цифровой декларации

Сан Бу Ким: Всемирный банк расширит поддержку реализации зеленой цифровой декларации 11:54
COP29
16 ноября 2024 г. 12:25
Сан Бу Ким: Всемирный банк расширит поддержку реализации зеленой цифровой декларации

Всемирный банк в 2023 году утроил объем инвестиций в сферу зеленых цифровых технологий и продолжит поддержку реализации зеленой цифровой декларации.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Всемирного банка по цифровой трансформации Сан Бу Ким на круглом столе высокого уровня по "Зеленой цифровой деятельности" в рамках COP29 в Баку.

Он подчеркнул важность трансформации цифровых технологий для климатических мер, указанных в зеленой цифровой декларации, и отметил высокую оценку этой роли со стороны председательства COP29.

"Всемирный банк, как крупнейшая многосторонняя финансовая организация, поддерживающая развивающиеся страны в климатических инициативах, продолжает свою работу в области цифровой трансформации, ориентируясь на принципы устойчивости и инклюзивности. Например, мы реализуем проекты по созданию систем связи для кризисных ситуаций в кампусах колледжей, аэропортах и больницах в Малави. Мы намерены увеличить эту поддержку и окажем всестороннюю помощь в реализации зеленой цифровой декларации", - добавил Ким.

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Версия на английском языке Kim Sang-bu: WB to expand support for green digital declaration implementation
Версия на азербайджанском языке Sangbu Kim: "Dünya Bankı "yaşıl rəqəmsal" bəyannamənin icrasına hərtərəfli dəstək göstərəcək"

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