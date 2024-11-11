Санди Джеффри: Готовность развитых стран выполнять обязательства важнее, чем объем климатического финансирования

Готовность развитых стран выполнять обязательства по финансированию борьбы с изменением климата важнее, чем сумма этих средств.

Готовность развитых стран выполнять обязательства по финансированию борьбы с изменением климата важнее, чем сумма этих средств.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор организации Support Humanity Cameroon, занимающейся вопросами развития и охраны окружающей среды, Санди Джеффри на климатической конференции COP29.

Говоря об ожиданиях организации от принятия повестки COP29, он выразил надежду, что приоритеты будут сосредоточены на мобилизации ресурсов, которые могут оказать реальную поддержку уязвимым сообществам.

По словам гостя, страны не выполняют обязательства по финансированию борьбы с изменением климата в размере 100 млрд долларов США: "Мы видим на протяжении многих лет, что есть обещания, но они не подкреплены действиями. Поэтому хотелось бы видеть больше выполнения обязательств, а не обещаний".

Джеффри отметил, что для борьбы с изменением климата необходимо более 5 трлн долларов США, при этом некоторые развитые страны, которые несут ответственность за изменение климата, не согласны с этой цифрой. "Сумма, которая будет потрачена на борьбу с изменением климата, должна быть доступной", - добавил он.