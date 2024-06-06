Самир Сулейманов: Азербайджан имеет все шансы добиться успеха по итогам COP29

Азербайджан имеет все шансы добиться успеха по итогам COP29.
Как передает Report, такое мнение выразил директор по климатическому финансированию COP28 Самир Сулейманов, выступая на Бакинском энергетическом форуме.
"Переход председательства в СОР от ОАЭ Азербайджану это удачный фактор, как с точки зрения географии проведения, так и других показателей. Обе страны имеют одинаковое видение по поставленным вопросам, к примеру, по энергоэффективности. Поэтому я очень надеюсь, что, построив свою работу на уже достигнутых результатах, мы сможем продвинуться вперед",- сказал Сулейманов.
Он добавил, что вопрос заключается не только в финансировании мер по предотвращению климатических изменений, поскольку средства можно привлечь в желаемом объеме. "Должны быть и те, кто сможет реализовать поставленные задачи",- сказал он.
"Надо рассмотреть реальные возможности каждой страны, чтобы они могли построить декарбонизированную экономику",- отметил Самир Сулейманов.
Он также сообщил, что в рамках COP29 будет объявлен ряд "замечательных инициатив, связанных с климатом".
Среди них он назвал меры по снижению эмиссий метана с применением специальных технологий, производство зеленого топлива.
29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.