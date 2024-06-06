О нас

Самир Сулейманов: Азербайджан имеет все шансы добиться успеха по итогам COP29

Самир Сулейманов: Азербайджан имеет все шансы добиться успеха по итогам COP29 Азербайджан имеет все шансы добиться успеха по итогам COP29.
COP29
6 июня 2024 г. 16:57
Самир Сулейманов: Азербайджан имеет все шансы добиться успеха по итогам COP29

Азербайджан имеет все шансы добиться успеха по итогам COP29.

Как передает Report, такое мнение выразил директор по климатическому финансированию COP28 Самир Сулейманов, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Переход председательства в СОР от ОАЭ Азербайджану это удачный фактор, как с точки зрения географии проведения, так и других показателей. Обе страны имеют одинаковое видение по поставленным вопросам, к примеру, по энергоэффективности. Поэтому я очень надеюсь, что, построив свою работу на уже достигнутых результатах, мы сможем продвинуться вперед",- сказал Сулейманов.

Он добавил, что вопрос заключается не только в финансировании мер по предотвращению климатических изменений, поскольку средства можно привлечь в желаемом объеме. "Должны быть и те, кто сможет реализовать поставленные задачи",- сказал он.

"Надо рассмотреть реальные возможности каждой страны, чтобы они могли построить декарбонизированную экономику",- отметил Самир Сулейманов.

Он также сообщил, что в рамках COP29 будет объявлен ряд "замечательных инициатив, связанных с климатом".

Среди них он назвал меры по снижению эмиссий метана с применением специальных технологий, производство зеленого топлива.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan well-positioned for success at COP29, COP28 official says
Версия на азербайджанском языке Samir Süleymanov: "Azərbaycanın СOP29-un yekunları üzrə uğur qazanmaq üçün hər cür şansı var"

Другие новости из категории

Ерлан Кошанов: Казахстан поддерживает Азербайджан в проведении COP29
Ерлан Кошанов: Казахстан поддерживает Азербайджан в проведении COP29
6 июня 2024 г. 16:07
Президент СОР29 провел встречу с представителями России и Турции
Президент СОР29 провел встречу с представителями России и Турции
6 июня 2024 г. 15:50
ADNOC: Азербайджан превосходно проведет COP29
ADNOC: Азербайджан превосходно проведет COP29
6 июня 2024 г. 15:47
COP29: Для борьбы с изменением климата важны голоса всех групп
ФотоCOP29: Для борьбы с изменением климата важны голоса всех групп
6 июня 2024 г. 15:34
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Президент СОР29 и исполнительный секретарь РКИК ООН обсудили стратегии в борьбе с изменением климата
Президент СОР29 и исполнительный секретарь РКИК ООН обсудили стратегии в борьбе с изменением климата
6 июня 2024 г. 12:57
Более 16 тыс. человек подали заявки на участие в волонтерской программе COP29
Более 16 тыс. человек подали заявки на участие в волонтерской программе COP29
6 июня 2024 г. 12:30
Мухтар Бабаев обсудил с Генсеком ФСЭГ подготовку к COP29
Мухтар Бабаев обсудил с Генсеком ФСЭГ подготовку к COP29
6 июня 2024 г. 10:57
Завершилась регистрация на волонтерскую программу COP29
Завершилась регистрация на волонтерскую программу COP29
5 июня 2024 г. 23:28
Операционная компания COP29 запускает программу национальных обязательств для предпринимателей
ФотоОперационная компания COP29 запускает программу национальных обязательств для предпринимателей
5 июня 2024 г. 20:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi