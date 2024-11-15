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Самир Шарифов: Мы поддержим исследования в области новых климатических решений

Самир Шарифов: Мы поддержим исследования в области новых климатических решений Азербайджан является инициатором создания Фонда действий по климатическому финансированию и выделит для него соответствующую сумму.
COP29
15 ноября 2024 г. 13:01
Самир Шарифов: Мы поддержим исследования в области новых климатических решений

Азербайджан является инициатором создания Фонда действий по климатическому финансированию и выделит для него соответствующую сумму.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время выступления на специальном заседании Коалиции министров финансов по климатическим действиям в рамках Дня финансов, инвестиций и торговли COP29.

Он отметил, что средства фонда формируются за счет добровольных пожертвований от стран и компаний, производящих ископаемое топливо: "Собранные средства будут направлены на финансирование климатических проектов, развитие возобновляемых источников энергии и поддержку исследований в области новых климатических решений".

С. Шарифов объявил, что Азербайджан направит в целевые фонды Международного валютного фонда (МВФ) средства от доходов, полученных от передачи в управление фонда принадлежащих ему специальных прав заимствования, что послужит предотвращению и устранению негативных последствий изменения климата.

Представитель МВФ, выступивший на заседании, высоко оценил эту инициативу Азербайджана и подчеркнул, что она стала первой в регионе Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSamir Şərifov: “Azərbaycan İqlim Maliyyəsi Fəaliyyət Fonduna vəsait ayıracaq”

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