Самир Рзаев: Потребление реактивного топлива в авиации может вырасти на 2 млн баррелей в день

Потребление реактивного топлива в авиационной отрасли может увеличиться на 2 млн баррелей в день.
Как сообщает Report, об этом заявил президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев на панельной дискуссии высокого уровня на тему "Международная авиация и изменение климата" в рамках COP29.
По его словам, в авиационной отрасли ежедневно потребляется 6,3 млн баррелей реактивного топлива.
"По прогнозам, этот показатель вырастет до 8,3 млн баррелей в день. Таким образом, потребуется дополнительно 2 млн баррелей топлива в день", - сказал Рзаев.