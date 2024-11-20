Самир Рзаев: Потребление реактивного топлива в авиации может вырасти на 2 млн баррелей в день

Потребление реактивного топлива в авиационной отрасли может увеличиться на 2 млн баррелей в день.

Потребление реактивного топлива в авиационной отрасли может увеличиться на 2 млн баррелей в день.

Как сообщает Report, об этом заявил президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев на панельной дискуссии высокого уровня на тему "Международная авиация и изменение климата" в рамках COP29.

По его словам, в авиационной отрасли ежедневно потребляется 6,3 млн баррелей реактивного топлива.

"По прогнозам, этот показатель вырастет до 8,3 млн баррелей в день. Таким образом, потребуется дополнительно 2 млн баррелей топлива в день", - сказал Рзаев.