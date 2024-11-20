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Самир Рзаев: НПЗ нужно модернизировать для производства LCAF

Самир Рзаев: НПЗ нужно модернизировать для производства LCAF 18:26
COP29
20 ноября 2024 г. 18:41
Самир Рзаев: НПЗ нужно модернизировать для производства LCAF

Нефтеперерабатывающие заводы следует не закрывать, а модернизировать для производства низкоуглеродного авиационного топлива (LCAF).

Как сообщает Report, об этом заявил президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев в ходе панельных дискуссий высокого уровня на тему "Международная авиация и изменение климата" в рамках COP29.

Он отметил, что для удовлетворения потребностей авиации в топливе с 2023 по 2050 год необходимо производить 7 млн баррелей топлива в день.

"Мы говорим о потребности в 7 миллионов баррелей топлива в день для авиации с 2023 до 2050 года. Если перевести в LCAF, это будет эквивалентно применению 1 млн баррелей устойчивого авиационного топлива (SAF) в день. Однако, по текущим прогнозам, в ближайшие годы объем производства SAF не превысит 600 тыс. баррелей", - сказал он.

В этом контексте, по словам Рзаева, важным аспектом сотрудничества является значительное внимание к производству LCAF.

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Версия на азербайджанском языке Samir Rzayev: "Neftayırma zavodlarını LCAF istehsalına transformasiya etmək lazımdır"

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