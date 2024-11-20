Самир Рзаев: AZAL привержен устойчивому развитию и охране окружающей среды

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) привержено обязательствам по устойчивому развитию и защите окружающей среды.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) привержено обязательствам по устойчивому развитию и защите окружающей среды.

Как сообщает Report, об этом заявил президент AZAL Самир Рзаев на мероприятии "Демонстрация климатических действий в аэропорту: Международный аэропорт Гейдар Алиев - лидер в снижении выбросов углерода в субрегионе", проходящем в рамках COP29.

Он отметил, что AZAL уделяет особое внимание управлению отходами, переработке, эффективному использованию водных ресурсов и другим экологическим проектам: "Это обязательство не ограничивается только нашими текущими операциями, но также направлено на обеспечение устойчивого развития авиационного сектора в будущем".

Рзаев также подчеркнул, что в этом году AZAL присоединился к Глобальному договору ООН, взяв на себя обязательства по продвижению Целей устойчивого развития и принципов ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление).

Компания продолжает усиливать свою экологическую ответственность через обучение сотрудников, прозрачную отчетность и внедрение цифровых инструментов для более эффективного использования ресурсов, добавил Рзаев, заявив что AZAL стремится создать более устойчивое и зеленое будущее для грядущих поколений.